Какое количество торфа необходимо сжечь, чтобы закипятить 2,4 литра воды? Начальная температура воды равна 25 °C . Полезно используется только 1/4 часть выделившейся при сгора нии торфа теплоты.
Какое количество торфа необходимо сжечь, чтобы закипятить 2,4 литра воды? Начальная температура воды равна 25 °C . Полезно используется только 1/4 часть выделившейся при сгора нии торфа теплоты.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
200г не единица СИ ,переводим в единицы СИ в 1кг=1000г , 200г = 0,2кг Q=qm Q= 14*10 6 степени Дж/кг * 0,2кг =28000000=28МДж