Какое количество углерода содержится в самом крупном в мире алмазе куллиган в 3106 ??арата если 1 карат 0,2 грамма

Химия

Какое количество углерода содержится в самом крупном в мире алмазе куллиган в 3106 ??арата если 1 карат 0,2 грамма

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