Какое количество углерода содержится в самом крупном в мире алмазе куллиган в 3106 ??арата если 1 карат 0,2 грамма

Химия
Какое количество углерода содержится в самом крупном в мире алмазе куллиган в 3106 ??арата если 1 карат 0,2 грамма
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Гость:
Если не ошибаюсь то нужно 3106*0,2
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