Какое количество вещества содержится в 120гр.NAOH?

Какое количество вещества содержится в 120гр.NAOH?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
N (количество вещества) = m (масса) : M (молярная масса) n(NaOH) = 120г : 40г/моль = 3моль
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