Какое количество вещества гидроксида кальция получится при действии избытка вод?? на 40 грамм технического карбида кальция содержащего 5% примесей
Химия
Какое количество вещества гидроксида кальция получится при действии избытка вод?? на 40 грамм технического карбида кальция содержащего 5% примесей
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