Какое количество вещества и какой объем оксида углерода 4 можно получить при взаи??одействии с избытком соляной кислоты 60 грамм известняка, содержащего 35% карбоната кальция?

Химия
Какое количество вещества и какой объем оксида углерода 4 можно получить при взаи??одействии с избытком соляной кислоты 60 грамм известняка, содержащего 35% карбоната кальция?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2HCl+CaCO₃(известняк)=H₂O+CO₂↑+CaCl₂ m(чист.CaCO₃)=60г*0,35=21г n(CaCO₃)=21г/100г/моль=0,21 моль 1n(CaCO₃)=1n(CO₂)=0,21 моль V(CO₂)=0,21моль*22,4л/моль=4,704л Ответ:V(CO₂)=4,704л;n(CO₂)=0,21моль.
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