Какое количество вещества и какой объем оксида углерода 4 можно получить при взаи??одействии с избытком соляной кислоты 60 грамм известняка, содержащего 35% карбоната кальция?

Химия

Какое количество вещества и какой объем оксида углерода 4 можно получить при взаи??одействии с избытком соляной кислоты 60 грамм известняка, содержащего 35% карбоната кальция?

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