Какое лицо Россия не выдает иностранным государствам,даже в случае совершения пр??ступления ? 1) Лицо, в отношении которого поступил запрос о выдаче, совершило деяние, послужившее основанием для запроса иностранного государств...
Обществознание
Какое лицо Россия не выдает иностранным государствам,даже в случае совершения пр??ступления ? 1) Лицо, в отношении которого поступил запрос о выдаче, совершило деяние, послужившее основанием для запроса иностранного государства о выдаче, в соответствии с условным законодательством Российской Федерации является преступлением. 2) Лицо, в отношении которого поступил запрос иностранного государства о выдаче, не является гражданином РФ. 3) Лицо, в отношении которого поступил запрос иностранного государства о выдаче, предоставлено убежище в РФ в связи с возможностью преследований в данном государстве по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или по политическим убеждениям .
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