Какое место в Эстонии вам нравится больше всего? Составьте текст для соц. сетей, приглашая посетить это место ваших друзей. (Кратко)

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Эстония - государство с богатой историей и множеством красивых мест, которые можно посетить. Одни из самых красивых мест находятся в столице Эстонии - в Таллине. Я думаю, что самая красивая часть Таллина - старый город. Старый город - это старейшая часть Таллина, на которой появились первые поселения. Именно эта часть города самая, на мой взгляд, красивая, ведь там мы можем увидеть старейшие достопримечательности, такие, как старейшие соборы, музеи, различные архитектурные памятники... Всем друзьям я советовал бы посетить Эстонский исторический музей, именно там можно узнать множество интереснейших фактов о жизни города и населения.