Какое мужское имя встречается в глаголе, обозначающем «обмануть»? Выберите вари??нт ответа: • Сидор • Егор • Демьян • Пётр • Иван

Русский язык
Какое мужское имя встречается в глаголе, обозначающем «обмануть»? Выберите вари??нт ответа: • Сидор • Егор • Демьян • Пётр • Иван
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Гость:
Егор - объегорить, синоним слову обмануть
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