Какое мужское имя встречается в глаголе, обозначающем «обмануть»? Выберите вари??нт ответа: • Сидор • Егор • Демьян • Пётр • Иван
Русский язык
Какое мужское имя встречается в глаголе, обозначающем «обмануть»? Выберите вари??нт ответа: • Сидор • Егор • Демьян • Пётр • Иван
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Егор - объегорить, синоним слову обмануть
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите пожалуйста срочно. Написать уравнение реакций с помощью которых можно о??уществить следующие превращения a)Cl2 -> KClO2 -> KClO4 -...
Математика
Русский язык