Какое наибольшее и наименьшее давление может производить на стол деревянный брусок из сухой сосны? длина-120 мм,ширина-80мм,высота-40мм
Физика
Какое наибольшее и наименьшее давление может производить на стол деревянный брусок из сухой сосны? длина-120 мм,ширина-80мм,высота-40мм
Ответ(ы):
Гость:
M=po*v v=0.12*0.08*0.04=0,000384 0,000384*0.55=0,0002112-m p=f/s p=0,002/0,0096=0,2*10^-6
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