Какое наибольшее и наименьшее давление может производить на стол деревянный брусок из сухой сосны? длина-120 мм,ширина-80мм,высота-40мм

Физика

Какое наибольшее и наименьшее давление может производить на стол деревянный брусок из сухой сосны? длина-120 мм,ширина-80мм,высота-40мм

Автор: Гость