Какое наибольшее количество прямоугольных пластинок длиной 8 сантиметров и шириной 6 сантиметров получится если их вырезать из листа жести длина которого 24 сантиметров а ширина 22 сантиметров

Математика
Какое наибольшее количество прямоугольных пластинок длиной 8 сантиметров и шириной 6 сантиметров получится если их вырезать из листа жести длина которого 24 сантиметров а ширина 22 сантиметров
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