какое наклонение у глаголов : думай, говоришь, взвесь, находится, подумай, говори, пожалеешь, думаешь, лукавь, криви, промолчать, сказать, призывает, советует, оценивать, готов, услышать, лягут, спустя, принесет, сказать, подве...

Русский язык

какое наклонение у глаголов : думай, говоришь, взвесь, находится, подумай, говори, пожалеешь, думаешь, лукавь, криви, промолчать, сказать, призывает, советует, оценивать, готов, услышать, лягут, спустя, принесет, сказать, подведешь, выдашь? Какое спряжение у глагола взвесь?

Автор: Гость