какое наклонение у глаголов : думай, говоришь, взвесь, находится, подумай, говори, пожалеешь, думаешь, лукавь, криви, промолчать, сказать, призывает, советует, оценивать, готов, услышать, лягут, спустя, принесет, сказать, подве...
Русский язык
какое наклонение у глаголов : думай, говоришь, взвесь, находится, подумай, говори, пожалеешь, думаешь, лукавь, криви, промолчать, сказать, призывает, советует, оценивать, готов, услышать, лягут, спустя, принесет, сказать, подведешь, выдашь? Какое спряжение у глагола взвесь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По-моему так: и-изъявительное- говоришь, находится,пожалеешь,промолчатьсказать,призывает,советует, оценивать ,готов,услышать, лягут, принесёт, сказать,подведешь, выдашь повелительное-всё остальное. взвесь. ты взвесишь.окончание ищь- 2 спряжение. P.S: спустя-глагол?
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