Какое наречие обозначает цель? 1)специально оставил 2)идёт направо 3)холодно п??смотрела 4)недавно познакомились

Русский язык
Какое наречие обозначает цель? 1)специально оставил 2)идёт направо 3)холодно п??смотрела 4)недавно познакомились
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Гость:
1)специально оставил
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