Какое одно предложение по цели отличается от других?1) Хорошее это время - каникулы! 2) Пусть твои каникулы пройдут весело, интересно! 3) Как ра достно встретиться с друзьями! 4) Летом у тебя обязательно буде...

Какое одно предложение по цели отличается от других?1) Хорошее это время - каникулы! 2) Пусть твои каникулы пройдут весело, интересно! 3) Как ра достно встретиться с друзьями! 4) Летом у тебя обязательно будет много новых впечатлений!