Какое ошибочное утверждение о Европе?А) Европа расположена на материке Евразия. Б)Европа расположена в Северном полушарии. В) Европа омывается мор ями Атлантического океана. Г) Европа самых большой материк на З...

Какое ошибочное утверждение о Европе?А) Европа расположена на материке Евразия. Б)Европа расположена в Северном полушарии. В) Европа омывается мор ями Атлантического океана. Г) Европа самых большой материк на Земле. Д) Европу и Африку разделяет Средиземное море.