Какое предложение можно составить из этих слов быстро, голубой, побежал, ветке, по, зверёк, на, прыгнул, легко, соседнее, и
Русский язык
Какое предложение можно составить из этих слов быстро, голубой, побежал, ветке, по, зверёк, на, прыгнул, легко, соседнее, и
Ответ(ы):
Гость:
Голубой зверек быстро побежал по ветке и легко прыгнул на соседнее (слова не хватает поэтому) дерево.
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