Какое предложение можно составить из этих слов быстро, голубой, побежал, ветке, по, зверёк, на, прыгнул, легко, соседнее, и

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Какое предложение можно составить из этих слов быстро, голубой, побежал, ветке, по, зверёк, на, прыгнул, легко, соседнее, и

Автор: Гость