Какое предложение получается из этих слов : собрали , в , мы , коробку , светлячков , ??есколько , посадили , и , листья , на , их , серени .

Русский язык

Какое предложение получается из этих слов : собрали , в , мы , коробку , светлячков , ??есколько , посадили , и , листья , на , их , серени .

Автор: Гость