Какое предложение получается из этих слов : собрали , в , мы , коробку , светлячков , ??есколько , посадили , и , листья , на , их , серени .
Русский язык
Какое предложение получается из этих слов : собрали , в , мы , коробку , светлячков , ??есколько , посадили , и , листья , на , их , серени .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы собрали в коробку несколько светлячков и посадили их на листья серени.
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