Какое произведение равно число 300 миллионов 1)3 умножить на 10 в 6 степени 2)3 умножить на 10 в 7 степени3) 3 умножить на 10 в 8 степени и 4) 3 умножить на 10 в 9 степени
Математика
Какое произведение равно число 300 миллионов 1)3 умножить на 10 в 6 степени 2)3 умножить на 10 в 7 степени3) 3 умножить на 10 в 8 степени и 4) 3 умножить на 10 в 9 степени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300 000 000 1) 3*10⁶ = 3*1 000 000 = 3 000 000 2) 3*10⁷ = 3*10 000 000 = 30 000 000 3) 3*10⁸ == 3*100 000 000 = 300 000 000 4) 3*10⁹ = 3*1 000 000 000 = 3 000 000 000 Ответ: 3).
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