Какое произведение равно число 300 миллионов 1)3 умножить на 10 в 6 степени 2)3 умножить на 10 в 7 степени3) 3 умножить на 10 в 8 степени и 4) 3 умножить на 10 в 9 степени

Математика

Какое произведение равно число 300 миллионов 1)3 умножить на 10 в 6 степени 2)3 умножить на 10 в 7 степени3) 3 умножить на 10 в 8 степени и 4) 3 умножить на 10 в 9 степени

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