Какое произведение сочинил композитор Г.В.Свиридов А Поет зима, аукает! В Песня ??ольвейг С Я помню чудное мгновенье Д Красный сарафан

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Какое произведение сочинил композитор Г.В.Свиридов А Поет зима, аукает! В Песня ??ольвейг С Я помню чудное мгновенье Д Красный сарафан

Автор: Гость