Какое проверочное слово к слову весельчак

Какое проверочное слово к слову весельчак

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Смотря какую букву проверять. если 1я буква е, то провер. слово весело,а если 2я буква-веселый
Похожие вопросы