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Какое проверочное слово к слову ветка
Какое проверочное слово к слову ветка
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Ответил Гость:
Вообще-то можно потому что надо выбрать т или д
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