какое растение написать если число семядолей одна.корневая система стержневая.жилкование параллельное.спасибо!
Биология
какое растение написать если число семядолей одна.корневая система стержневая.жилкование параллельное.спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рода змеелистник, или дракофиллум ирис, юкки.
Гость:
Однодольное растение.
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