какое растение написать если число семядолей одна.корневая система стержневая.жилкование параллельное.спасибо!

Биология
какое растение написать если число семядолей одна.корневая система стержневая.жилкование параллельное.спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рода змеелистник, или дракофиллум  ирис, юкки.
Гость:
Однодольное растение. 
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