Какое растение несмотря на высокое содержание солоний ядовитого вещества в плодах листьях и стеблях в нашей стране называют вторым хлебом

Биология
Какое растение несмотря на высокое содержание солоний ядовитого вещества в плодах листьях и стеблях в нашей стране называют вторым хлебом
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Борщевик или степень
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста В течение- предумать предложения (служебная часть речи)
Ответить
Русский язык
Выделите грамматическую основу, надпишите над каждым словом части речи
Ответить
Обществознание
Как устроенно государство в плане гос. устройство а точнее в чем отличие политиче??кого режима (авторитаризм) от формы гос. правления (автократия)
Ответить
Английский язык
Стр 42 помагите срочно
Ответить
Литература
Какая цель романа Дубровского
Ответить