Какое растение несмотря на высокое содержание солоний ядовитого вещества в плодах листьях и стеблях в нашей стране называют вторым хлебом

Биология

Какое растение несмотря на высокое содержание солоний ядовитого вещества в плодах листьях и стеблях в нашей стране называют вторым хлебом

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