Какое роль в становлении Пушкина как человека и как поэта сыграли народные сказки песни пословицы поговорки которые он услышал от няни Арины Радионовой Расскажите о жизни поэта в Михайловском как жизнь в деревне в Способствова...

Литература
Какое роль в становлении Пушкина как человека и как поэта сыграли народные сказки песни пословицы поговорки которые он услышал от няни Арины Радионовой Расскажите о жизни поэта в Михайловском как жизнь в деревне в Способствовала его творчеством
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пушкин хотел написать то что расказывала няня чтобы об это узнал весь мир но сего дабовлением
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