Какое роль в становлении Пушкина как человека и как поэта сыграли народные сказки песни пословицы поговорки которые он услышал от няни Арины Радионовой Расскажите о жизни поэта в Михайловском как жизнь в деревне в Способствова...

Литература

Какое роль в становлении Пушкина как человека и как поэта сыграли народные сказки песни пословицы поговорки которые он услышал от няни Арины Радионовой Расскажите о жизни поэта в Михайловском как жизнь в деревне в Способствовала его творчеством

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