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Какое склонение в слове шалаше
Какое склонение в слове шалаше
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1 склонение я так думаю,если поставить в нф- шалаш (м.р без окончания)
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