Какое слово должно стоять в скобках?гора(роза) - газ; топь (...) - мел.

Какое слово должно стоять в скобках?гора(роза) - газ; топь (...) - мел.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Думаю так : поле! слово поле!
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