Какое слово необходимо поставить в форму 1-го лица, чтобы правильно написать пропущенную букву? 1)уже выход...м 2)выраст...ли за свой счёт 3)команд...вать полком 4)мужич...к с ноготок 5)стереж...т как зеницу ока 6)ц...пля...

Русский язык
Какое слово необходимо поставить в форму 1-го лица, чтобы правильно написать пропущенную букву? 1)уже выход...м 2)выраст...ли за свой счёт 3)команд...вать полком 4)мужич...к с ноготок 5)стереж...т как зеницу ока 6)ц...плячья душа 7)ненужная вещ... 8)написал п...есу 9)н...кому не жаловался 10)(не)яркий, а тусклый 11)провести (пресс)конференцию 12)кое(что) сделать БУКВЫ ВСТАВЛЯТЬ НЕ НАДО!!!ТОЛЬКО ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС ЗАДАНИЯ!!!ПОМОГИТЕ!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1, 2) мы 4) он 5) он она 7) его её 8) он 9) он 
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