Какое словосочитание можно заменить с синонемичным а)вечер танцов, б) связная реч??, в)цетата из доклада, г)туш для ресниц, д)точное дата

Русский язык
Какое словосочитание можно заменить с синонемичным а)вечер танцов, б) связная реч??, в)цетата из доклада, г)туш для ресниц, д)точное дата
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А) танцевальный вечер б) грамотная речь в) высказывание из доклада г) ресничная тушь :D  д) дата точна 
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