Какое словосочитание можно заменить с синонемичным а)вечер танцов, б) связная реч??, в)цетата из доклада, г)туш для ресниц, д)точное дата

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Какое словосочитание можно заменить с синонемичным а)вечер танцов, б) связная реч??, в)цетата из доклада, г)туш для ресниц, д)точное дата

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