Какое событие или персонаж вам запомнился больше всего из эпохи Александра 1? Маленькое сочинение, желательно не брать Бородинскую битву /Много баллов :D

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Александр Васильевич Суворов (1729-1800) — великий русский полководец, не потерпевший ни одного поражения в своей военной карьере, один из основоположников русского военного искусства. Его военная карьера началась с участия в Семилетней войне 1756- 1763 годов и стремительно развилась в эпоху царствования Екатерины II. Суворов обладал истинным талантом полководца, за что императрица всегда его ценила. Известен случай, когда Екатерина II спасла Суворова от смерти. После польской кампании Суворов участвовал в русско-турецкой войне 1768-1774 годов. Однажды он получил приказ произвести разведку боем крепости Туртукай. После успешного отражения турецкой атаки Суворов решает немедленно провести разведку и без согласования с вышестоящими чинами захватить укреплённый туртукайский гарнизон. Турецкие войска не ожидали скорого реванша, поэтому Туртукай был взят значительно меньшими, чем у турок, силами и с минимальными потерями. cуворов в бою был сильно ранен. За самовольные действия Суворов был предан суду. Военная Коллегия приговорила его к смертной казни, но Екатерина II не утвердила приговор, написав: «Победителей не судят.#