Какое событие описано ну ж был денек сквозь дым Летучий французы двинулись как ту??и и все на наш редут уланы с пестрыми значками драгуны с коескими хвостами все промелькнули перед нами все побывали тут

Окружающий мир

Какое событие описано ну ж был денек сквозь дым Летучий французы двинулись как ту??и и все на наш редут уланы с пестрыми значками драгуны с коескими хвостами все промелькнули перед нами все побывали тут

Автор: Гость