Какое событие описано ну ж был денек сквозь дым Летучий французы двинулись как ту??и и все на наш редут уланы с пестрыми значками драгуны с коескими хвостами все промелькнули перед нами все побывали тут
Окружающий мир
Какое событие описано ну ж был денек сквозь дым Летучий французы двинулись как ту??и и все на наш редут уланы с пестрыми значками драгуны с коескими хвостами все промелькнули перед нами все побывали тут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бородино Лермонтов М.Ю.
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