Какое состояние имеет природный газ

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Какое состояние имеет природный газ
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Автор: Гость
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Гость:
Природный газ - газообразное состояние
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