Какое социальное явление, послужившее причиной гибели героев, осуждается в пьесе Шекспира? как вы определите главный конфликт героев? (ромео и джульета)

Литература

Какое социальное явление, послужившее причиной гибели героев, осуждается в пьесе Шекспира? как вы определите главный конфликт героев? (ромео и джульета)

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