Какое социальное явление, послужившее причиной гибели героев, осуждается в пьесе Шекспира? как вы определите главный конфликт героев? (ромео и джульета)
Литература
Какое социальное явление, послужившее причиной гибели героев, осуждается в пьесе Шекспира? как вы определите главный конфликт героев? (ромео и джульета)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предрассудки, межклановые войны. А причина гибели героев - чрезмерная эмоциональность и суетность.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Определите фокусное расстояние рассеивающей линзы если предмет находиться от линзы на расстоянии 15 см а его изображение получается на расстоянии 6...
Русский язык
письменно продолжите рассказ Однажды пробирался я с товарищем через густую чащу леса. Вдруг слышу ... ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!