Какое современное название этой части Мирового океана впервые применил Русский адмирал Ф.П.Литке в 1820 году? За рубежом используется название этой части мирового океана, происходящее от греческого "медведь"

География
Какое современное название этой части Мирового океана впервые применил Русский адмирал Ф.П.Литке в 1820 году? За рубежом используется название этой части мирового океана, происходящее от греческого "медведь"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
СКОРЕЕ ВСЕГО ЭТО СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН
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