Какое современное название этой части Мирового океана впервые применил Русский адмирал Ф.П.Литке в 1820 году? За рубежом используется название этой части мирового океана, происходящее от греческого "медведь"

География

Какое современное название этой части Мирового океана впервые применил Русский адмирал Ф.П.Литке в 1820 году? За рубежом используется название этой части мирового океана, происходящее от греческого "медведь"

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