Какое спряжение и наклонение у слова Сократился? Синтаксический разбор : Мокрые кроны деревьев и кустарников отяжелели,пригнулись к земле и отражаются в лужах.

Сократился -2 спряжение , повелительное наклонение .Что ?кроны , подлежащее они что сделали глагол пригнулись и отяжелели отражаются ,к чему к земле -дополнение ,отражаются где ?в лужах - обстоятельство .