Какое средство выразительности использует А.И.Куприн,употребляя выражение "не праздным увлечением "в приложении 1)эпитет 2)сравнение3)метафора 4)литота5)олицетворение
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Какое средство выразительности использует А.И.Куприн,употребляя выражение "не праздным увлечением "в приложении 1)эпитет 2)сравнение3)метафора 4)литота5)олицетворение
Ответ(ы):
Гость:
"Не праздным увлечением" — это эпитет. ____________________________________
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