Какое строение имеют аминокислоты? Какие белки называются сложными? Охорактиризуйте структурную и сигнальную функцию белков!?

Биология
Какое строение имеют аминокислоты? Какие белки называются сложными? Охорактиризуйте структурную и сигнальную функцию белков!?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложные белки — двухкомпонентные  белки, в которых помимо пептидных цепей (простого  белка) содержатся неаминокислотные вещества.
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