Какое строение имеют аминокислоты? Какие белки называются сложными? Охорактиризуйте структурную и сигнальную функцию белков!?
Биология
Какое строение имеют аминокислоты? Какие белки называются сложными? Охорактиризуйте структурную и сигнальную функцию белков!?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложные белки — двухкомпонентные белки, в которых помимо пептидных цепей (простого белка) содержатся неаминокислотные вещества.
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