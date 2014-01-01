Какое утверждение неверно?1) М.И. Кутузов, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов - одни из героев Отечественной войны 1812 года. 2) Главным сражением Отечеств енной войны 1812 года было Бородинское сражение. 3) Войска непр...

Какое утверждение неверно?1) М.И. Кутузов, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов - одни из героев Отечественной войны 1812 года. 2) Главным сражением Отечеств енной войны 1812 года было Бородинское сражение. 3) Войска неприятеля вторглись в Россию в июне 1812 года, а были выгнаны из страны в декабре 1812 года. 4) Незадолго до Бородинской битвы войска Наполеона сумели захватить Москву. 5) Заграничные походы российской армии закончились в Париже. Бы.Зы. Желательно с объяснением.