Какое утверждение не верно? A)произведение натуральных чисел натуральное число B)сумма натуральных чисел натуральное число C)сумма двух натуральных чётных чисел-чётное число D)разность натуральных чиселнатуральное число E...

Математика

Какое утверждение не верно? A)произведение натуральных чисел натуральное число B)сумма натуральных чисел натуральное число C)сумма двух натуральных чётных чисел-чётное число D)разность натуральных чиселнатуральное число E)сумма двух натуральных нечётных чисел-чётное число

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