Какое утверждение не верно? A)произведение натуральных чисел натуральное число B)сумма натуральных чисел натуральное число C)сумма двух натуральных чётных чисел-чётное число D)разность натуральных чиселнатуральное число E...
Математика
Какое утверждение не верно? A)произведение натуральных чисел натуральное число B)сумма натуральных чисел натуральное число C)сумма двух натуральных чётных чисел-чётное число D)разность натуральных чиселнатуральное число E)сумма двух натуральных нечётных чисел-чётное число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D) разность натуральных чисел - натуральное число - НЕВЕРНО Например, 4 - 6 = -2, а -2 не натуральное число
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