Какое воспитание получил Пётр Гринёв

Главный герой повести Пётр Андреевич Гринёв с детства воспитывается в обстановке высокой житейской нравственности. В Гринёве как бы соединились доброе, любящее сердце его матери с честностью, прямотой, смелостью- качествами, которые присущи отцу. Андрей Петрович Гринёв отрицательно относится к лёгким, но бесчестным способам работать карьеру при дворе. Потому-то он не захотел посылать на службу в Петербург, в гвардию, своего сына Петрушу: "Чему научиться он, служа в Петербурге? Мотать да повесничать? – говорит Андрей Петрович своей жене. – Нет, пускай послужит в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шаматон". В напутствиях сыну Гринёв особенно подчёркивает необходимость соблюдения чести: " Служи верно, кому присягаешь, слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду". Это напутствие отца остаётся с Гринёвым на всю жизнь и помогает Петруши не сбиться с правильного пути. Большое влияние на Гринёва с самого детства оказывает его верный слуга, но в то же пора и друг- Савельич. Савельич считает своим долгом служить Петруше и быть ему преданным от начала до конца. Его преданность своим господам далека от рабской принадлежности. В детские годы Петруши Савельич не только учит его писать и судить о достоинствах борзого кобеля, но он также дает Гринёву важные советы, которые помогли Петру Гринёву в будущем. Такими словами, например, воспитывает старый слуга своего подопечного Петра Гринёва, который впервой напился и вёл себя неприглядно: " Кажется, ни батюшка, ни дедуля пьяницами не бывали; о матушке и изрекать нечего… ". Так, отец Гринёва и его верный слуга Савельич, воспитали в Петре с самого детства дворянина, не считающего для себя возможным изменить присяге и перейти на сторону врагов, ради своего блага. Первый раз Пётр Гринёв поступил по чести, вернув карточный задолженность, хотя в той ситуации Савельич пытался его уговорить уклониться от расчёта. Но благородство взяло верх. Казалось бы, такая мелочь, но именно с таких мелочей всё и начинается. Человек чести, по-моему, вечно добр и бескорыстен в общении с другими. Например, Пётр Гринёв, несмотря на недовольство Савельича, отблагодарил бродягу за услугу, подарив ему заячий тулупчик. Этот поступок в будущем спас им обоим жизни. Этот момент как бы говорит, что человека, живущего по чести, сама судьба хранит. Но, конечно, дело не в судьбе, а просто на земле больше людей, которые помнят добро, нежели зло, - значит, у человека благородного больше шансов на житейское счастье. Нравственные испытания ожидали Гринёва и в Белгородской крепости, где он служил. Там Пётр познакомился с дочерью начальника Миронова. Из-за Маши Пётр поссорился со своим подлым товарищем Швабриным, который, как позднее выяснилось, сватался к ней, но получил отказ. Не желая, чтобы кто-то безнаказанно порочил доброе имя Маши, Гринёв вызывает обидчика на дуэль. Он поступил как настоящий мужчина.