Какое впечатление произвела повесть "Фаталист"

Литература
Какое впечатление произвела повесть "Фаталист"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Фаталист это же произведение герой нашего времени?
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