Какое явление природы бывают осенью
Разное
Какое явление природы бывают осенью
Ответ(ы):
Гость:
1 дождь 2 листопад 3 гроза 4 радуга 5 иней 6 роса 7 снег (редко) 8 заморозки 9 туман больше не знаю
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