какое занятие помогло главной героине сказки маша и медведь убежать от медведя

В русской народной сказке убежать от медведя Маше помогло знание кулинарии, так как девочка смогла попасть домой, спрятавшись в коробе под собственноручно испечёнными пирожками. Но надо сказать, что если бы она вообще не знала, как делаются пирожки, она точно так же могла бы убежать от медведя, попросив его передать домой, например, тот же короб, но полный грибов, мотивируя тем, что бабушке и дедушке очень трудно уже носиться по лесу в их поисках, а Машеньки дома нет, чтобы помогать им делать припасы на зиму.