Какое здесь придаточное : "Примечателен факт, что в экземпляр этот принадлежал великому художнику"?
Разное
Какое здесь придаточное : "Примечателен факт, что в экземпляр этот принадлежал великому художнику"?
Ответ(ы):
Гость:
А что за придаточного? От какого слово задается вопрос?
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