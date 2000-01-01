Какое значение имеет изучение биологии для человека

Разное
Какое значение имеет изучение биологии для человека
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Гость:
Человек все узнает о природе,о клеток,о вирусов,их строению и.т.д Он больше распознает природу животный мир!)
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