Какое значение имеет приставка пере в глаголах. переплыть реку, пересолить суп, перемыть посуду, переписать диктант, перечитать книгу, переехать в город, перевоспитать человека. очень срочно до завтра

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Какое значение имеет приставка пере в глаголах. переплыть реку, пересолить суп, перемыть посуду, переписать диктант, перечитать книгу, переехать в город, перевоспитать человека. очень срочно до завтра

Автор: Гость