Какое значение в хозяйстве имеет амёба и инфузория-туфелька? Дайте пожалуйста полный ответ! Очень надо

Биология
Какое значение в хозяйстве имеет амёба и инфузория-туфелька? Дайте пожалуйста полный ответ! Очень надо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они поедают в воде разный мусор и бактерий 
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