Какое значение в хозяйстве имеет амёба и инфузория-туфелька? Дайте пожалуйста полный ответ! Очень надо

Биология

Какое значение в хозяйстве имеет амёба и инфузория-туфелька? Дайте пожалуйста полный ответ! Очень надо

Автор: Гость