Какое значение в природе и в жизни человека имеют: Смородина, Пырей, Нарцисс, Смородина, Земляника, Малина, Фиалка Узамбарская, Бегония Королевская и Папоротник??? даю 44 балла!!!!!
Биология
Какое значение в природе и в жизни человека имеют: Смородина, Пырей, Нарцисс, Смородина, Земляника, Малина, Фиалка Узамбарская, Бегония Королевская и Папоротник??? даю 44 балла!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
В жизни человека, смородина, земляника и малина имеют большое значение, так как активно используются в пищу, так же являются лекарстыенными средствами. в природе это очень хорошие медоносы и служат питательной базой для личинок некоторых насекомых. нарцисс используется человеком как культурное растение выращиваемое в садах, в природе медонос. бегония, фиалка давно уже используются человеком в качестве комнатных растений, в природе корм для животных и медонос. папоротник используется в качестве лекарсивенного средства и в качестве декоративного растения. пырей, для человека сорняк, но он так же обладает лекарсивенными счвойствами. в природе корм для птиц и гусенец некоторых бабочек.
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