Какого цвета лето ? Лето цветное . Оно и зеленое , и красное , и белое , и синее , и оранжевое , и малиновое . Так нарядили его цветы : лютики, ромашки , одуванчики, анютины г лазки , незабудки, Иван- чай . Сколько цв...

Какого цвета лето ? Лето цветное . Оно и зеленое , и красное , и белое , и синее , и оранжевое , и малиновое . Так нарядили его цветы : лютики, ромашки , одуванчики, анютины г лазки , незабудки, Иван- чай . Сколько цветов украшает лето ! И каждый цветок -- чудо ! Задание : составьте свой текст - описание на эту тему запиши его.