Какой частью речи выражены подлежащие и сказанное. 1) Учеба-большой и важный для тебя труд. 2)Любовь к родной земле-это любовь к своей земле. 3) Земля-богатство Казахстана. 4) Зимний лес-волшебная сказка. 5) Одуванчик -самый ра...

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Какой частью речи выражены подлежащие и сказанное. 1) Учеба-большой и важный для тебя труд. 2)Любовь к родной земле-это любовь к своей земле. 3) Земля-богатство Казахстана. 4) Зимний лес-волшебная сказка. 5) Одуванчик -самый распространенный полевой цветок.

Автор: Гость