Какой частью речи выражены подлежащие и сказанное. 1) Учеба-большой и важный для тебя труд. 2)Любовь к родной земле-это любовь к своей земле. 3) Земля-богатство Казахстана. 4) Зимний лес-волшебная сказка. 5) Одуванчик -самый ра...
Русский язык
Какой частью речи выражены подлежащие и сказанное. 1) Учеба-большой и важный для тебя труд. 2)Любовь к родной земле-это любовь к своей земле. 3) Земля-богатство Казахстана. 4) Зимний лес-волшебная сказка. 5) Одуванчик -самый распространенный полевой цветок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учеба - подлежащее, выражено сущ, труд- сказуемое, тоже сущ. любовь - сущ, любовь - сущ земля - сущ, богатство - сущ лес - сущ, сказка- сущ одуванчик - сущ, цветок - сущ
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