Какой длины нужна рейка, чтобы сделать рамку для картины прямоугольной формы со с??оронами 9 см и 5 см? длина 9 см ширина 5см длина рейки-?

Математика

Какой длины нужна рейка, чтобы сделать рамку для картины прямоугольной формы со с??оронами 9 см и 5 см? длина 9 см ширина 5см длина рейки-?

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