Какой е высота слоя керосина в бидоне, если гидростатическое давление на дно бидо??а равен 800 па? а) 1 мм; б) 1 см в) 1 дм; г) 1 м пожалуйста с решением

Физика
Какой е высота слоя керосина в бидоне, если гидростатическое давление на дно бидо??а равен 800 па? а) 1 мм; б) 1 см в) 1 дм; г) 1 м пожалуйста с решением
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ:  в) 1 дм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
укажите наименьшее натуральное число,удовлетворяющее неравенство 125<x<134 можно полное решение как делать
Ответить
Алгебра
64/x-64/(x+20)=12 ПОМОГИ ПОЖАЛУЙСТААА РЕШИТЬ ВОТ ЭТА УРАВНЕНИЯ ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ
Ответить
Математика
У поля прямоугольной формы одна из сторон равна 30м. Половина поля засеяна овсом,а ??ругая половина - пшеницей и рожью.Пшеница занимает 600 кв.м,а ...
Ответить
Литература
Сми вчера сегодня завтра
Ответить
Алгебра
Помогитеее! (0,2х-0,5)^2 (1/2m+3n)^2 (c^2+d^2)^2 (m^2-n^3)^2 79^2 39^2 (x+1)^2 (y-2)^2 (-x+1)^2 (-z-3)^2 (8x+3y)^2 (6m-4n)^2
Ответить