Какой е высота слоя керосина в бидоне, если гидростатическое давление на дно бидо??а равен 800 па? а) 1 мм; б) 1 см в) 1 дм; г) 1 м пожалуйста с решением

Физика

Какой е высота слоя керосина в бидоне, если гидростатическое давление на дно бидо??а равен 800 па? а) 1 мм; б) 1 см в) 1 дм; г) 1 м пожалуйста с решением

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